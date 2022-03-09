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Факти / Україна

У Малині під Житомиром ракети знищили цілу вулицю: серед загиблих – двоє малюків

Валентина Летяк редакторка стрічки
У Малині під Житомиром знищили цілу вулицю

Внаслідок авіаудару російських військ у містечку Малин Житомирської області вчора близько 23.00 знищено цілу вулицю – це сім будинків.

Загарбники вбили п’ятьох мирних мешканців, серед загиблих – двоє однорічних малюків.

Кількість жерт бомбардування може збільшитися, оскільки пошуково-рятувальні роботи в Малині продовжуються.

За даними омбудсмена Людмили Денісової, станом на 8 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 41 дитина, ще 76 – дістали поранення.

Вона також повідомили, що вночі 9 березня через обстріл некерованими авіабомбами селища Дінець Харківської області загинули двоє людей, зокрема 7-річна дитини. Одна із бомб влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку, будівля повністю зруйнована.

Ще чотирьох мирних жителів вдалось врятувати.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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