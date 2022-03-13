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Факты / Украина

В Луганской области из-за обстрелов повреждены газопроводы в двух городах

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В Луганской области из-за обстрелов повреждены газопроводы в двух городах

В Северодонецке и Рубежном Луганской области обстрелы со стороны российских войск не утихают с вечера. Ночью враг обстрелял Попасную и Лисичанск.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Лисичанске поврежден газопровод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной – пять и один дом разрушен. В городе также перебит газопровод. Количество жертв уточняется.

По словам Сергея Гайдая, уже неделю российская армия цинично расстреливает мирное население городов, открывая огонь по домам. Путинские захватчики намеренно целятся тех, от кого не будет сопротивления – женщин и детей, стариков.

— Вот какой военный со здравым смыслом будет стрелять по дому для пожилых людей? Из танка! А россияне это сделали целенаправленно. В Кременной. Чем им мешали беззащитные пожилые люди? Россияне уничтожают всех, не медля, — добавил он.

Вечером 12 марта российские захватчики снова обстреляли города Северодонецк и Рубежное Луганской области. Об этом сообщили ГСЧС. В городах горели квартиры, общежитие, частные жилые дома и автозаправочная станция.

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Фото: ГСЧС

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