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Факты / Украина

Россия может использовать химическое или биологическое оружие под украинским флагом – Разведка Британии

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Россия может использовать химическое или биологическое оружие под украинским флагом – Разведка Британии

Россия безосновательно продолжает обвинять Украину в намерении совершить химическую или биологическую атаку и, возможно, планирует использовать оружие массового поражения в операции “под фальшивым флагом”. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на последнюю оценку разведки Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, эта операция может выглядеть как “фейковая атака” Украины запрещенным оружием. Также возможно фейковое “разоблачение” украинских агентов или украинских химических боеприпасов.

Это будет почти точно сопровождаться большой дезинформацией, чтобы усложнить атрибуцию, – говорится в бюллетене Минобороны.

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Ранее президент Анджей Дуда заявлял, что применение оружия массового поражения, в частности химического оружия, может побудить НАТО пересмотреть свою позицию по невмешательству в военный конфликт.

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Источник: BBC

Фото: Unsplash

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