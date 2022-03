Россия безосновательно продолжает обвинять Украину в намерении совершить химическую или биологическую атаку и, возможно, планирует использовать оружие массового поражения в операции “под фальшивым флагом”. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на последнюю оценку разведки Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, эта операция может выглядеть как “фейковая атака” Украины запрещенным оружием. Также возможно фейковое “разоблачение” украинских агентов или украинских химических боеприпасов.

