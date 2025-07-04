Хегсет остановил поставки некоторого вооружения Украине вопреки военному анализу — NBC

Министр обороны США Пит Хегсет самостоятельно распорядился приостановить передачу Украине некоторых видов вооружения, несмотря на выводы военного анализа.

Об этом сообщает NBC News.

Запасы оружия в США не достигли критического минимума

Министерство обороны США обосновало приостановку военной помощи Украине опасениями по поводу нехватки отдельных видов вооружения на складах страны.

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Однако трое американских чиновников сообщили, что анализ, проведенный высокопоставленными военными, показал отсутствие угрозы запасам боеприпасов Вооруженных сил США.

Член комитета Палаты представителей по вопросам Вооруженных сил, конгрессмен-демократ Адам Смит не согласился с аргументацией о якобы угрозе истощения американских запасов.

— С точки зрения запасов мы не находимся в худшем положении, чем за три с половиной года конфликта в Украине, — заявил Смит.

По его словам, его сотрудники видели конкретные цифры, которые не подтверждают наличие дефицита, способного оправдать приостановку помощи Украине.

Источники сообщают, что это уже третий случай, когда Хегсет по собственной инициативе приостанавливает поставки помощи Украине.

В двух предыдущих случаях — в феврале и мае — его решения были отменены спустя несколько дней.

Напомним, в начале недели Белый дом подтвердил приостановку Пентагоном поставок некоторых ракет ПВО и высокоточных боеприпасов Украине из-за опасений по поводу снижения уровня запасов вооружения в США.

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