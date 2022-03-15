Росія безпідставно продовжує звинувачувати Україну в намірі здійснити хімічну або біологічну атаку і, можливо, планує використати зброю масового ураження в операції “під фальшивим прапором”. Про це повідомляє BBC, посилаючись на останню оцінка розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, ця операція може мати вигляд “фейкової атаки” України такою зброєю. Також можливе фейкове “викриття” українських агентів чи українських хімічних боєприпасів.

Це майже точно супроводжуватиметься великою дезінформацією, щоб ускладнити атрибуцію, – йдеться у бюлетені Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/wg3FhtrkiY ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/cJikRzwVpQ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 14, 2022

Раніше президент Анджей Дуда заявляв, що застосування зброї масового ураження, зокрема хімічної зброю, може спонукати НАТО переглянути свою позицію невтручання у воєнний конфлікт.