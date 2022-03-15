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Факти / Україна

Росія може використати хімічну або біологічну зброю під українським прапором – Розвідка Британії

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Росія може використати хімічну або біологічну зброю під українським прапором – Розвідка Британії

Росія безпідставно продовжує звинувачувати Україну в намірі здійснити хімічну або біологічну атаку і, можливо, планує використати зброю масового ураження в операції “під фальшивим прапором”. Про це повідомляє BBC, посилаючись на останню оцінка розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, ця операція може мати вигляд “фейкової атаки” України такою зброєю. Також можливе фейкове “викриття” українських агентів чи українських хімічних боєприпасів.

Це майже точно супроводжуватиметься великою дезінформацією, щоб ускладнити атрибуцію, – йдеться у бюлетені Міноборони.

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Раніше президент Анджей Дуда заявляв, що застосування зброї масового ураження, зокрема хімічної зброю, може спонукати НАТО переглянути свою позицію невтручання у воєнний конфлікт.

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Джерело: BBC

Фото: Unsplash

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