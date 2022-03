Росія безпідставно продовжує звинувачувати Україну в намірі здійснити хімічну або біологічну атаку і, можливо, планує використати зброю масового ураження в операції “під фальшивим прапором”. Про це повідомляє BBC, посилаючись на останню оцінка розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, ця операція може мати вигляд “фейкової атаки” України такою зброєю. Також можливе фейкове “викриття” українських агентів чи українських хімічних боєприпасів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 March 2022

