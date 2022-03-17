Три судна под панамским флагом были поражены ракетами РФ в Черном море. Одно из них затонуло. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на морское управление Панамы.

В издании сообщили, что данных о пострадавших нет, и процитировали администратора Панамского морского управления Нориэля Арауза:

Мы знаем, что у нас было три корабля, атакованных российскими ракетами, но весь экипаж цел, имеется материальный ущерб.

Напомним, российские оккупанты нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе несмотря на то, что рядом была огромная надпись “ДЕТИ”.