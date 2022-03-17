Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 21 день війни
Вбили Вбили
103 дитини
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

Ракети РФ вдарили по панамських суднах у Чорному морі

Олена Конюшок SEO оптимізація
Ракети РФ вдарили по панамських суднах у Чорному морі

Три судна під панамським прапором були уражені ракетами РФ у Чорному морі. Одне з них затонуло. Про це пише Reuters, посилаючись на морське управління Панами.

У виданні повідомили, що даних про постраждалих немає, і процитували адміністратора Панамського морського управління Норіеля Арауза:

Ми знаємо, що у нас було три кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, у нас є матеріальні збитки.

Читайте
Маскуються під журналістів. Як диверсанти пробираються в Україну з Європи

Нагадаємо, російські окупанти завдали авіаудару по драмтеатру в Маріуполі попри те, що поряд був велетенський напис “ДЕТИ”.

 

 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка