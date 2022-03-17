Три судна під панамським прапором були уражені ракетами РФ у Чорному морі. Одне з них затонуло. Про це пише Reuters, посилаючись на морське управління Панами.

У виданні повідомили, що даних про постраждалих немає, і процитували адміністратора Панамського морського управління Норіеля Арауза:

Ми знаємо, що у нас було три кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, у нас є матеріальні збитки.

Нагадаємо, російські окупанти завдали авіаудару по драмтеатру в Маріуполі попри те, що поряд був велетенський напис “ДЕТИ”.