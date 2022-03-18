В парламенте нет однозначного мнения по законопроекту об отмене ВНО в этом году. Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

По его словам, МОН вместе с руководителем профильного комитета ВРУ наработали предложения и подготовили законопроект 7132. Он до сих пор не вынесен на голосование в сессионный зал из-за дискуссий из-за “длительных дискуссий по этому поводу”.

Я сразу хочу сказать, что предложения, изложенные в этом законопроекте, заключались в том, что это не отмена ВНО вообще. Это разовая акция, которая была предложена для вступления именно в 2022 году. Сейчас слово за депутатами, – подчеркнул министр.

Напомним, 11 марта министр образования Сергей Шкарлетт заявил, что парламент рассматривает два проекта закона, связанного с образовательным процессом во время действия военного положения в Украине.

Фото: Сергій Шкарлет