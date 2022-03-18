У парламенті немає однозначної думки щодо законопроекту про відміну ЗНО в цьому році. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За його словами, МОН разом із керівником профільного комітету ВРУ напрацювали пропозиції та підготували законопроект 7132. Він досі не винесений на голосування у сесійну залу через дискусії через “тривалі дискусії стосовно цього”.

Я одразу хочу сказати, що пропозиції, які були викладені в цьому законопроекті, полягали в тому, що це не скасування ЗНО взагалі. Це є разова акція, яка була запропонована для вступу саме в 2022 році. Зараз слово за депутатами, – наголосив міністр.

Нагадаємо, 11 березня міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що парламент розглядає два проєкти закону, пов’язаного з освітнім процесом під час дії воєнного стану в Україні.

Фото: Сергій Шкарлет