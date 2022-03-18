В четверг, 17 марта, американский президент Джо Байден назвал российского главу Владимира Путина “чистым головорезом” и “кровавым диктатором”, который ведет аморальную войну против Украины.

За день до этого Байден впервые назвал Путина “военным преступником”.

Это – довольно жесткая риторика, которая стремительно меняется в худшую сторону с каждым новым днем агрессивных военных действий, на которые пошел Кремль с 24 февраля.

Многие иностранные СМИ, как и президент США, начинают относиться к Владимиру Путину со все большим негативом. Так, в частности, появляются сообщения о том, что российский глава может быть болен – некоторые журналисты не верят, что человек в здравом уме смог бы пойти на такие жестокие действия, которые можно наблюдать в украинских городах и регионах: Мариуполе, Киевской области, Харькове, Чернигове и других.

О том, что именно пишут западные СМИ о “диагнозах” Путина, каковы их прогнозы об окончании войны и в целом следующих нескольких неделях – читайте в материале Фактов ICTV.

Esquire о теории о раке Путина и лечении стероидами

Доктор Кеннет Деклева, занимающийся исследованием психологии мировых лидеров, сообщил в своем интервью, что как практикующий клиницист, он видел сотни пациентов, которые принимали стероиды для лечения различных заболеваний.

Он уточнил, что стероидный психоз или манию при этом он наблюдал всего дважды за 30 лет практики.

– Это случается крайне редко. Если бы было что-то подобное, вы бы увидели больше поведенческих доказательств, – уточнил он.

Доктор призвал с осторожностью относиться к аргументам о том, что Путин может быть болен, из-за видимой внешне отечности, а также раздражительности и нервного поведения.

По его словам, для таких “диагнозов” нет никаких достоверных фактов: лицо российского лидера могло немного опухнуть из-за того, что он проводил много времени в одиночестве в связи с пандемией коронавируса, меньше тренировался и двигался.

Деклева напомнил, что многие люди набрали 15 или 20 фунтов за время пандемии. Кроме того, причиной отечности могут быть инъекции ботокса.

– Могут быть и другие причины. Возможно, он просто не так здоров, меньше тренируется… На самом деле он не так часто бывает в Кремле, как сообщают СМИ. Возможно, это просто сочетание старения, изоляции и малоподвижного образа жизни, – оценил доктор.

Отвечая на вопрос о том, как могут развиваться события в войне России против Украины далее, он подчеркнул, что следующие несколько недель будут для украинского народа очень сложными – как и для стран Запада, однако есть поводы для “осторожного оптимизма”.

По мнению Деклева, одна из вещей, которая может сработать для завершения войны, тогда как обе стороны стоят на жестких позициях и не готовы идти на уступки – приглашение международного посредника.

В связи с этим он напомнил о кейсе Косово в 1999 году.

– Тогда пригласили очень опытного бывшего министра иностранных дел Финляндии, Мартти Ахтисаари, лауреата Нобелевской премии мира – он сыграл ключевую роль в разрешении 87-дневной войны в Косово. Участие международного посредника, которому доверяют все стороны, вероятно, было бы правильным шагом, – считает он.

ВВС о прогнозах будущего для Украины и России

Британский эксперт по истории России Орландо Файджес подчеркнул, что не любит “спекулировать” о том, что будет дальше, но уже можно сделать прогноз о том, что начиная со дня, когда РФ совершила свое вторжение 24 февраля, она “потеряла положительные варианты развития событий для себя и российского режима”.

– Я верю, что это только вопрос времени – когда российский режим упадет. Скорее всего это произойдет благодаря внутренним элитам из правящей верхушки. Другое дело – как долго украинцы смогут бороться, пока давление даст результат, – сказал он.

Файджес сообщил, что его страх заключается в том, что если после победы в войне с Россией ничего не сделать для “депутинизации” российского общества, для того, чтобы россияне преодолели пропаганду, которой их кормили, любое правительство, которое придет на смену нынешнему, станет “Путиным номер два”, если не хуже.

The Atlantic о “проваленных” ожиданиях Запада от российской армии

В издании подчеркивают, что “хваленая” российская армия оказалась пустой силой, чьи основные навыки, по их наблюдениям, заключаются в “запугивании собственных призывников и убийстве иностранных мирных жителей”.

– Российские ВВС не оправдали даже самых скромных ожиданий; возможно, русским пилотам стоило потратить больше времени на подготовку и налет, а не на причудливые маневры на зарубежных авиашоу, – говорится в материале.

Журналисты отмечают, что после провала “блицкрига” Путин не доверяет даже своим собственным службам безопасности и, по всей видимости, занимается чисткой некоторых своих главных шпионов.

В то же время, как отмечается, люди в России выходят на улицы, побуждая режим арестовывать тысячи собственных граждан.

– Российская экономика находится в глубокой заморозке и, вероятно, останется в ней на долгие годы, – прогнозируют в статье.

CNN о “сталинской речи” Путина: все идет не по плану

СМИ подчеркнуло, что “подстрекательская сталинская речь”, в которой Владимир Путин назвал россиян, выступающих против войны, “предателями”, ознаменовала собой изменение тона и признак того, что не все идет по плану.

Журналисты со ссылкой на комментарии экспертов сообщают, что глава РФ, столкнувшись с неудачей в захвате Украины, может предпринять “мстительный маневр” в России и будет более жестко, чем когда-либо, расправляться с любыми проявлениями инакомыслия.

По словам экспертов, Путин, пользующийся неизменно высоким рейтингом в России, теперь прибегает к стратегии запугивания, чтобы удержать граждан России на своей стороне.

– Его речь мрачно намекнула на то, что те русские, которые не встали на его сторону, стали, по сути, предателями – пугающие слова в стране, где массовые политические репрессии и система ГУЛАГа все еще живы в памяти, – пишут в материале.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элизабет Брау заявила изданию, что речь Путина свидетельствует также о том, насколько изолированным стал глава Кремля.

– Весь его мир находится в его голове, – считает Брау.

Она пояснила, что Путин интенсивно изолировался еще во время пандемии, и теперь он стал еще больше отрезан от общества, так как западные санкции бьют по российской экономике.

Брау уточнила, что Владимир Путин, вероятно, был удивлен и возмущен тем, как далеко Запад зашел с санкциями, и теперь обеспокоен негативной реакцией, которая, вероятно, вскоре последует от россиян.

– Это своего рода унижение для страны, в которой сейчас закрывается McDonald’s, когда россияне стекаются к IKEA, чтобы купить все до последней доступной вещи, прежде чем она покинет страну, – это унизительно и, конечно, довольно пугающе. Вы подумайте о потенциальной реакции российской общественности, когда эти потребительские товары перестанут быть доступными, – сказала она.

Брау подчеркнула также, что застой в передвижении российских войск, вероятно, стал результатом того, что Россия продумывала следующие шаги в войне против Украины.

– Россия явно рассчитывала на быстрый и решительный успех, которого не произошло. Им противостоят более сплоченные, лучше подготовленные украинские войска, чем Россия могла себе представить. Поэтому они перешли к плану Б – жестокой войне, но Украина твердо стоит на своем. Они отвоевывают города, они недавно освободили местного мэра, который был взят в плен. Так что, если это не сработает, каким будет план С? – отметила она.

The Wall Street Journal о неуверенности США в этой борьбе

Журналисты подчеркивают: моральное осуждение России президентом Байденом похвально, и он хорошо координирует свои действия с союзниками. Однако все время с 24 февраля Конгресс, союзники и общественное мнение должны были подтолкнуть главу США к дальнейшим действиям.

– США не смогли сдержать Путина, просто угрожая санкциями, а затем ввели санкции лишь постепенно после вторжения. Байден сопротивлялся запрету на импорт российской нефти, сопротивлялся торговым ограничениям, и его приходилось подталкивать к поставке большего количества оружия. Как будто Байден настолько опасается провоцировать Путина, что боится того, что может случиться, если Украина выиграет войну, – отметили в издании.

Журналисты подчеркивают: последствия для США будут гораздо более ужасными, если Владимир Путин завоюет Украину. Его войска будут стоять на границе с НАТО, и он покажет миру, что может вторгаться в страны, когда захочет, несмотря на глобальную оппозицию.

– Его амбиции не остановятся на достигнутом, – говорится в статье.

СМИ также процитировало слова Владимира Зеленского, который назвал Байдена лидером американской нации и пожелал ему стать мировым лидером.

Мистер Байден хотел быть Рузвельтом, но миру нужно, чтобы он был Гарри Трумэном на заре холодной войны, – резюмировали журналисты.

Фото: коллаж Фактов ICTV

Источник: CNN, Esquire, BBC, The Atlantic, The Wall Street Journal