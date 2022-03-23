На 28-у добу широкомасштабної війни Росії проти України ЗСУ продовжують вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Як повідомляють у Генштабі, на Східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ на Слов’янськ та частиною сил на Лозову. Стримують просування ворога в напрямку Запоріжжя.

Українські захисники стримують просування загарбників у напрямку на Попасну та Курахове, тримають кругову оборону Маріуполя.

На Північно-Східному напрямку основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі Малина. На Сіверщині Збройні сили утримують оборону Чернігова та стримують просування противника у напрямку на Київ.

На Південно-Східному напрямку проводиться оборонна операція, українські захисники підтримують дії сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, обороняють пункти базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується оборона Миколаєва та населених пунктів Миколаївської області.

Збройні сили України стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони.

Водночас у Генштабі відзначають активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу. Але Повітряні сили відбивають зосереджені ракетно-авіаційні удари та повітряний напад противника, і виконують протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.

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За попередню добу було збито понад 17 повітряних цілей ворога (шість літаків, п’ять БПЛА, один вертоліт та п’ять крилатих ракет). Крім того, авіація Повітряних сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили.

Тим часом в Росії продовжується прихована мобілізація, щоб поповнити втрати особового складу загарбницьких військ. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, надається перевага тим, хто вже має бойовий досвід.

На території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння чинної нелегітимної влади РФ у війні проти України, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Білоруссю та Україною. Інформація уточнюється.

Водночас, за наявною інформацією, територією республіки триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні. Решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані.