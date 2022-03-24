24 февраля 2022 Россия объявила войну против Украины. Уже месяц враг обстреливает украинские города, уничтожает жилые районы, стреляет по мирному населению.

За прошедшие сутки в Киевской области российские оккупанты вели постоянные обстрелы населенных пунктов, например, Ясногородки. Коцюбинское в Бучанском районе пострадало от минометных обстрелов. Также шли бои в Ирпене и Гостомеле. Пока информация о пострадавших уточняется.

Об этом говорится в строительстве областных администраций.

Черниговская область. Оккупанты резко увеличили количество обстрелов Чернигова, а именно жилых и промышленных районов. Вечером 23 марта поврежден аммиакопровод на одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности Чернигова. Предварительно утечка аммиака не произошла. Население предупредили о порядке действий в случае химической опасности.

В Житомирской области зафиксировали попадание ракеты в промышленный объект в Новоград-Волынском районе. Погибших и травмированных нет.

В Кировоградской области ночь прошла спокойно. В Днепропетровской области было несколько ночных тревог.

В Сумской области в Ахтырском районе продолжались бои и двигались вражеские колонны. Ночь в области прошла относительно спокойно.

Харьков ночью атаковали с дальних расстояний, но прорыва врага не произошло. Вчера в Изюмском районе сбили два самолета оккупантов. Во время обстрелов Старого Салтова погиб человек.

Запорожская область – ночь прошла относительно спокойно. Волынь, Винницкая область, Закарпатье, Хмельницкая область, Тернополь, Черкассы, Львовская, Полтавская, Ровенская область, Черновцы, Ивано-Франковск, Одесса – все спокойно.

В Луганской области враг обстрелял Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременное, Новодружеск и Воеводовку. В Рубежном оккупанты применили запрещенные фосфорные бомбы. Четыре человека погибли, двое из которых – дети. Шесть человек получили ранения.

Донецкая область. В Авдеевке и Очеретино идут бои. Вчера обстреляли Бахмут. Мариуполь в блокаде – ни один гуманитарный груз не доехал. Оккупанты продолжают разрушать Марьинку.

В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно.

В Чернобаевке в Херсонской области ночью были слышны выстрелы и сильные взрывы. Были сообщения о взрывах в общинах возле Снегиревки.

Стоит отметить, что вчера поздно вечером освободили из плена директора театра Александра Книгу.

Запорожская область. Утром возле Бердянска ВСУ уничтожили большой десантный вражеский корабль Орск. Повреждены еще два корабля. Также уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Нанесенный оккупанту ущерб уточняется.

Фото: Генштаб ВСУ