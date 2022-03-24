24 лютого 2022 року Росія оголосила війну проти України. Вже місяць ворог обстрілює українські міста, знищує житлові райони, стріляють по мирному населенню.

Минулої доби у Київській області російські окупанти вели постійні обстріли населених пунктів: обстріляли село Ясногородка. Коцюбинське в Бучанському районі постраждало від мінометного обстрілу. Також йшли бої в Ірпені та Гостомелі. Наразі інформація про потерпілих уточнюється.

Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій.

Чернігівщина. Окупанти різко збільшили кількість обстрілів Чернігова, а саме житлових та промислових районів. Увечері 23 березня пошкоджено аміакопровід на одному з найбільших підприємств харчової промисловості Чернігова. Попередньо витоку аміаку не відбулося. Населення попередили про порядок дій у разі хімічної загрози.

На Житомирщині зафіксували влучання ракети в промисловий об’єкт в Новоград-Волинському районі. Загиблих та травмованих немає.

На Кіровоградщині ніч минула спокійно. У Дніпропетровській області було кілька нічних тривог.

На Сумщині в Охтирському районі тривали бої та рухалися ворожі колони. Ніч в області пройшла відносно спокійно.

Харків вночі атакували з далеких відстаней, але прориву ворога не сталося. Вчора в Ізюмському районі збили два літаки окупантів. Під час обстрілів Старого Салтова загинула людина.

Запорізька область – ніч минула відносно спокійно. Волинь, Вінничина, Закарпаття, Хмельницька область, Тернопіль, Черкаси, Львівщина, Полтавщина, Рівненська область, Чернівці, Івано-Франківськ, Одеса – все спокійно.

На Луганщині ворог обстріляв Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінне, Новодружеськ та Воєводівку. У Рубіжному окупанти застосували заборонені фосфорні бомби. Чотири людини загинули, двоє з яких — діти. Шість осіб отримали поранення.

Донеччина. В Авдіївці та Очеретине йдуть бої. Вчора обстріляли Бахмут. Маріуполь у блокаді – жоден гуманітарний вантаж не доїхав. Окупанти продовжують руйнувати Мар’їнку.

На Миколаївщині ніч пройшла відносно спокійно.

У Чорнобаївці на Херсонщині вночі було чути постріли та сильні вибухи. Були повідомлення про вибухи у громадах біля Снігурівки.

Варто зазначити, що вчора пізно ввечері звільнили з полону директора театру Олександра Книгу.

Запорізька область. Зранку біля Бердянська ЗСУ знищили великий ворожий десантний корабель Орск. Пошкодено ще два кораблі. Також знищили резервуар на 3000 тонн палива. Завдані окупанту збитки уточнюються.

Фото: Генштаб ЗСУ