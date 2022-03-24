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Российские оккупанты ночью обстреляли Луганскую область фосфорными бомбами

Марта Бондаренко редактор ленты
Российские оккупанты ночью обстреляли Луганскую область фосфорными бомбами

Ночью враг ракетами и фосфорными бомбами обстрелял Луганскую область. Известно о четырех погибших.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Рубежного и Северодонецка.

В районе Попасной при поддержке артиллерии враг пытался продвинуться вглубь города и закрепиться на ранее захваченных позициях. Однако понес потери.

— Вчера в 7.45 рашисты нанесли удар по северной окраине Рубежного. Сегодня ночью на Рубежное сбросили фосфорную бомбу, – отметил Гайдай.

Кроме того, мощные обстрелы пришлись на Лисичанск, Кременное, Новодружеск, село Воеводовка. Всего поврежден 31 объект, из них 10 многоквартирных и 13 частных жилых домов, предприятие легкой промышленности, учебное заведение, хозяйственные сооружения, гаражи, объекты инфраструктуры.

Жертвами вражеских обстрелов стали четыре человека, из них двое детей в Рубежном. Ранены шесть человек, так же в Рубежном.

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В результате бомбежек произошло 16 пожаров. 14 населенных пунктов частично остались без электричества, а 21 – полностью. В настоящее время 101526 потребителей находятся без света.

В течение 21 марта в Луганской области из-за обстрелов произошло 14 пожаров. Повреждены около 25 объектов, из них – два многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном.

Фото: Сергей Гайдай

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