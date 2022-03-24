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Факты / Украина

Разлагаются и выделяют трупный яд: брошенные тела убитых российских солдат угрожают экологической катастрофой

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Разлагаются и выделяют трупный яд: брошенные тела убитых российских солдат угрожают экологической катастрофой

Поскольку Россия отказывается забирать тела своих солдат, убитых на полях сражений в Украине, трупы начинают разлагаться и выделять опасный яд, что представляет большую угрозу для экологии Украины.

Об этом заявил и. о директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр.

— Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд, — заявил Котляр.

По словам чиновника, тела убитых невозможно опознать, поскольку при них нет документов. А чтобы их хранить, Украина заказала 10 рефрижераторов. Но проблема заключается в том, что из-за блокирования отдельных железнодорожных направлений холодильные вагоны пока не прибыли в пункт назначения.

Как уже отмечалось, большинство тел погибших россияне вывозят в соседнюю с Украиной Беларусь. Их там складируют в вагоны и отправляют домой.

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Напомним, что за месяц полномасштабного вторжения украинские воины уничтожили более 15 тыс. российских военных. Хотя Кремль до сих пор отказывается озвучивать истинное количество своих потерь в войне с Украиной.

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Источник: УНИАН

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