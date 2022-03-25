В российских войсках наблюдается крайне низкое морально-волевое состояние. Многие военнослужащие РФ отказываются ехать воевать в Украину из-за значительных потерь.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– Генеральный штаб, Министерство обороны и разведывательное сообщество Украины отмечают крайне низкое морально-волевое состояние российских войск, перешедших на многих участках к обороне. А самое главное – резервы, которые плохо собираются на территории Украины. Потому что многие военнослужащие отказываются просто ехать в “командировку” в Украину, — подчеркнул Арестович.

Он уточнил, что причин этому несколько: огромные потери, которые несут российские войска в нашем государстве, а также слухи и сведения о них, которые уже достигли территории РФ.

Арестович привел пример батальонно-тактической группы 200-й отдельной мотострелковой бригады, понесшей значительные потери в живой силе во время войны в Украине. Так, из 648 военнослужащих РФ, отправившихся для участия в боевых действиях, погибли 645. Остались только трое, и двое из них ранены.

– Несмотря на устрашение личного состава 7-й десантно-штурмовой дивизии из Новороссийска лишением свободы до 2 лет за отказ участвовать в войне против Украины, около 50% личного состава одного из полков дивизии написали рапорты, которыми отказываются от участия в боевых действиях. Также мы знаем об отказе личного состава подразделения Росгвардии и российской полиции ехать сюда. В Ростове-на-Дону 12 таких лиц, нашедших в себе мужество отказаться ехать убивать украинский народ, сейчас подвергаются преследованиям со стороны российских властей, — отметил Арестович.

Что касается ситуации на фронте, то, по его словам, за сутки состояние и характер действий украинских войск и врага изменились несущественно.

– Ведутся отдельные тактические действия по улучшению позиций сторон, но украинская сторона преобладает в ведении этих тактических действий. Героически держатся Мариуполь, Чернигов. Отдельное спасибо личному составу и жителям города Славутич, терроборона которого отразила первую попытку российского наступления на город и героически держит оборону, — рассказал Арестович.

Враг пытался наносить отдельные ракетные, воздушные удары по территории Украины, но их интенсивность была гораздо меньше, чем все предыдущие дни. В течение суток путинские войска практически избегали применения пилотируемой авиации и перешли к применению беспилотников для разведки. Но украинские воздушные силы и ПВО уничтожают их.

По информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери путинских войск в войне в Украине с 24 февраля по 25 марта ориентировочно составляют около 16 100 человек личного состава, более 560 танков, 1 625 боевых бронированных машин, 115 самолетов, 125 вертолетов и сотни единиц другой техники.