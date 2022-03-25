Через величезні втрати військові РФ відмовляються їхати воювати в Україну – Арестович

У російських військах спостерігається вкрай низький морально-вольовий стан. Багато військовослужбовців РФ відмовляються їхати воювати в Україну через значні втрати.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Генеральний штаб, Міністерство оборони і розвідувальне співтовариство України відзначають вкрай низький морально-вольовий стан російських військ, які на багатьох ділянках перейшли до оборони. А найголовніше – резерви, які погано збираються на території України. Тому що багато військовослужбовців відмовляються просто їхати у “відрядження” до України, – наголосив Арестович.

Він уточнив, що причин цьому є декілька: величезні втрати, яких зазнають російські війська в нашій державі, а також чутки та відомості про них, які вже досягли території РФ.

Зараз дивляться

Арестович навів приклад батальйонно-тактичної групи 200-ї окремої мотострілкової бригади, яка зазнала значних втрат у живій силі під час війни в Україні. Так, із 648 військовослужбовців РФ, які були відправлені для участі в бойових діях, загинули 645. Залишилися лише троє, і двоє з них поранені.

– Попри залякування особового складу 7-ї десантно-штурмової дивізії з Новоросійська позбавленням волі до 2 років за відмову брати участь у війні проти України, близько 50% особового складу одного з полків дивізії написали рапорти, якими відмовляються від участі в бойових діях. Також ми знаємо про відмову особового складу підрозділу Росгвардії та російської поліції їхати сюди. У Ростові-на-Дону 12 таких осіб, які знайшли в собі мужність відмовитися їхати вбивати український народ, зараз піддаються переслідуванням з боку російської влади, – зазначив Арестович.

Що стосується ситуації на фронті, то, за його словами, протягом доби стан та характер дій українських військ та ворога змінилися несуттєво.

– Ведуться окремі тактичні дії на покращення позицій сторін, але українська сторона переважає у веденні цих тактичних дій. Героїчно тримаються Маріуполь, Чернігів. Окрема подяка особовому складу та мешканцям міста Славутич, тероборона якого відбила першу спробу російського наступу на місто і героїчно тримає оборону, – розповів Арестович.

Ворог намагався наносити окремі ракетні, повітряні удари по території України, але їх інтенсивність була набагато меншою, ніж усі попередні дні. Протягом доби путінські війська практично уникали застосування пілотованої авіації й перейшли до застосування безпілотників для ведення розвідки. Але українські Повітряні сили й ППО нищать їх.

За інформацією Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати путінських військ у війні в Україні з 24 лютого по 25 березня орієнтовно становлять близько 16 100 осіб особового складу, понад 560 танків, 1 625 бойових броньованих машин, 115 літаків, 125 гелікоптерів та сотні одиниць іншої техніки.

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