После провалов российских войск под Киевом Кремль может попытаться навязать Украине “корейский” сценарий – своеобразное разделение между временно оккупированными и неоккупированными регионами.

Такое мнение выразил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.

Он обратил внимание на тот факт, что после провала плана по захвату Киева РФ уже меняет главные направления наступления: сейчас это южные и восточные регионы Украины.

Буданов предполагает, что Кремль может попытаться создать в нашем государстве нечто вроде Северной и Южной Кореи.

– После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления – это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает “корейский” сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе, – подчеркнул Буданов.

Кроме того, глава разведки уверен, что для Кремля остается актуальной задача проложить так называемый сухопутный коридор во временно оккупированный Крым в южных регионах Украины. В то же время защитники Мариуполя, которые держат оборону города, не позволяют врагу реализовать эти планы.

– Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать “параллельные” органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне, — отметил Буданов.

Глава разведки добавил, что реализации такого плана РФ существенно препятствуют сопротивление и митинги украинцев на временно захваченных врагом территориях, а также контратаки Вооруженных сил Украины и постепенное освобождение населенных пунктов.

– Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий – как выжить, – заявил он.

Недавно Кирилл Буданов рассказывал, что разведка Украины вместе с охотниками и лесниками готовит мощную партизанскую борьбу в тылу российских захватчиков. Она начнется весной, как только зазеленеют леса. Буданов сравнил это сопротивление с партизанским движением в Афганистане и во Вьетнаме.

Справка. Как известно, в 1910 году Корею аннексировала Японская империя. После капитуляции японцев в 1945 году, в конце Второй мировой войны, Корея была разделена на две зоны: север оккупировал Советский Союз, а юг заняли США. Объединения территорий так и не произошло, и в 1948 году возникли отдельные страны: тоталитарная Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) на севере и Республика Корея (Южная Корея) на юге.

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Источник: ГУР Минобороны Украины