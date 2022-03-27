Після провалів російських військ під Києвом Кремль може спробувати нав’язати Україні “корейський” сценарій – своєрідний розподіл між тимчасово окупованими та неокупованими регіонами.

Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов.

Він звернув увагу на той факт, що після провалу плану із захоплення Києва РФ уже змінює головні напрямки наступу: зараз це південні та східні регіони України.

Буданов припускає, що Кремль може спробувати створити в нашій державі щось схоже на Північну та Південну Кореї.

– Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України Путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає “корейський” сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі, – наголосив Буданов.

Крім того, голова розвідки впевнений, що для Кремля залишається актуальним завдання прокласти так званий сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму в південних регіонах України. Водночас захисники Маріуполя, які тримають оборону міста, не дозволяють ворогу реалізувати ці плани.

– Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити “паралельні” органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні, – зазначив Буданов.

Голова розвідки додав, що реалізації такого плану РФ суттєво перешкоджають опір і мітинги українців на тимчасово захоплених ворогом територіях, а також контратаки Збройних сил України та поступове звільнення населених пунктів.

– Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити, – заявив він.

Нещодавно Кирило Буданов розповідав, що розвідка України разом із мисливцями та лісниками готує потужну партизанську боротьбу у тилу російських загарбників. Вона розпочнеться навесні, щойно зазеленіють ліси. Буданов порівняв цей опір із партизанським рухом в Афганістані та у В’єтнамі.

Довідка. Як відомо, в 1910 році Корею анексувала Японська імперія. Після капітуляції японців у 1945 році, наприкінці Другої світової війни, Корея була розділена на дві зони: північ окупував Радянський Союз, а південь зайняли США. Об’єднання територій так і не відбулося, і в 1948 році виникли окремі країни: тоталітарна Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) на півночі та Республіка Корея (Південна Корея) на півдні.

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Джерело: ГУР Міноборони України