Разведка Украины вместе с охотниками и лесниками готовит мощную партизанскую борьбу в тылу российских оккупантов. Она начнется весной, как только зазеленеют леса.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью американскому The Nation.

– Наши воины, наши спецназовцы, даже наши охотники начнут охоту на врага в лесах с винтовками. Я скажу, что скоро наступит весна, леса зазеленеют и для агрессора откроется настоящий ад, – рассказал он.

Кроме того, Буданов намекнул на то, что Главное управление разведки усиленно готовит сеть партизан в тылу российских оккупантов для нанесения точечных ударов.

Он сравнил это с партизанским движением в Афганистане и во Вьетнаме.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена в декабре 2021 года изучала возможности поддержки партизанского движения в Украине на случай полномасштабного российского вторжения.

Источник: The Nation