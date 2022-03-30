Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби предупредил, что Россия может готовить новое наступление, несмотря на то, что небольшое количество войск отошло от Киева.

По его словам, это передислокация, а не реальный отвод.

– Мы считаем, что это передислокация, а не реальный отвод. Мы все должны быть готовы к большим наступлениям на другие районы Украины. Но это не значит, что угроза по поводу Киева исчезла, — заявил он.

Кирби добавил, что количество отходящих от украинской столицы российских сил незначительное. Также он отметил, что Россия ежедневно продолжает наносить авиаудары по Киеву и городам Украины.

– Никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит военные атаки под Киевом, или какими-либо сообщениями о том, что он собирается вывести все свои силы, – сказал Кирби.

Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что видны четкие признаки вывода российских войск с территории Украины. В частности, процесс репатриации наблюдается на оси Киев – Сумы.

Также о выводе отдельных подразделений войск РФ с территории Киевской и Черниговской областей сообщал Генштаб. Несмотря на это, сохраняется высокая угроза нанесения российскими захватчиками ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

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