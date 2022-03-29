Переговори в Стамбулі та перекидання вагнерівців: що відбувається на 34-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 16 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
У 93 окремій механізованій бригаді Холодний Яр Оперативного командування Схід, яка брала участь у звільненні Тростянця Сумської області, показали, якої шкоди завдав обстріл із російського танку.
Міноборони Великої Британії називає успішними локалізовані контратаки українських військових на північний захід від Києва, зокрема на Ірпінь, Бучу та Гостомель.
– Ці атаки мали певний успіх, і росіян було відкинуто з ряду позицій. Проте РФ все ще становить значну загрозу для міста через свої ударні можливості, – зазначають у британському відомстві.
Відзначають у Міноборони країни й продовження наступу російських військ на Маріуполь безперервними інтенсивними обстрілами.
– Проте центр міста залишається під контролем України. В інших місцях російські сили утримують блокувальні позиції, намагаючись реорганізувати та перезавантажити свої сили, – додають у Міноборони Великої Британії.
– Кремль не розглядає питання про застосування ядерної зброї. Про таку можливість просто попередили.
Та будь-який результат повномасштабного вторгнення Росії до України – не привід для застосування ядерної зброї, – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він запевнив, що в Москви є концепція безпеки.
Фактично застосувати ядерну зброю Росія може, якщо потрібно буде ліквідувати загрозу самому існуванню Росії.
Із 29 березня в Одесі та області змінився графік комендантської години. Тепер у регіоні суворо заборонено пересуватися із 21.00 до 06.00.
Вийти з дому можна лише в разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати до найближчого укриття.
За місяць повномасштабної війни в Україні російська армія знищила понад 60 українських храмів і релігійних споруд.
Зруйновано храми щонайменше у восьми областях України:
- Київській,
- Донецькій,
- Житомирській,
- Запорізькій,
- Луганській,
- Сумський,
- Харківській,
- Чернігівській.
– Росіяни щодня руйнують дві духовні споруди, – зазначають у генеральному штабі Збройних сил України.
Переважна більшість зруйнованих будівель ‒ православні храми.
Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.
У Харкові унаслідок вибуху після ракетного обстрілу РФ серйозних ушкоджень зазнала архітектурна пам’ятка – одна з найстаріших пожежних частин, збудована ще в 1887 році.
Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій розібрали завали та запобігли подальшому обваленню конструктивних елементів.
29 березня триває гасіння пожежі на підприємстві для зберігання пального в одному з населених пунктів Рівненського району, яку напередодні о 21.05 спровокував ракетний удар.
Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає, жертв та постраждалих також.
Російські окупанти продовжують терор місцевого населення в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей, порушуючи вимоги міжнародного гуманітарного права.
Військові РФ обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають у заручниках мирних жителів, займаються мародерством, зазначають у генштабі Збройних сил України.
Дводенні переговори української та російської делегацій відбудуться за зачиненими дверима в президентській резиденції Долмабахче в Стамбулі 29 березня о 10.30 за київським часом.
У Сумській області до звільнених від російських загарбників Лебединщини, Охтирщини та Сумського району приєдналися Тростянецька, Боромлянська та Краснопільська громади.
Нині російські війська залишаються на території Конотопської громади, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.