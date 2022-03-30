Прессекретар Пентагону Джон Кірбі попередив, що Росія може готувати новий наступ попри те, що невелика кількість військ відійшла від Києва.

За його словами, це передислокація, а не реальне відведення.

– Ми вважаємо, що це передислокація, а не реальне відведення. Ми всі маємо бути готовими до великих наступів на інші райони України. Але це не означає, що загроза щодо Києва зникла, – заявив він.

Кірбі додав, що кількість російських сил, що відходять від української столиці, незначна. Також він наголосив на тому, що Росія щодня продовжує завдавати авіаударів по Києву та інших містах.

– Ніхто не повинен обманювати себе нещодавньою заявою Кремля про те, що він раптово просто скоротить військові атаки під Києвом, або будь-якими повідомленнями про те, що він збирається відвести всі свої сили, – сказав Кірбі.

Раніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що видно чіткі ознаки виведення російських військ з території України. Зокрема, процес репатріації спостерігається на осі Київ – Суми.

Також про виведення окремих підрозділів військ РФ з території Київської та Чернігівської областей повідомляв Генштаб. Попри це, зберігається висока загроза нанесення російськими загарбниками ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

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