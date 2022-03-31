На востоке Украины находится около 1 тысячи боевиков из российской частной военной компании Вагнер.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

— Около 1000 человек, связанных с “группой Вагнера”, военизированной группировкой, спонсируемой Россией, сейчас находятся в Донбассе на Украине, говорится в сообщении.

Он добавил, что США заметили, что Россия стала гораздо более активной на Донбассе в последние несколько дней.

— Мы считаем, что в группе Вагнера сейчас около 1 тыс. человек, которые занимаются Донбассом… Мы видели, что они отдают приоритет авиаударам на Донбассе, — сказал Джон Кирби.

Боевики из ЧВК Вагнер воевали на Донбассе “в течение последних восьми лет, так что в этой области у группы Вагнера есть опыт”, добавил представитель Пентагона.

Ранее в Пентагоне предупредили, что Россия может готовить новое наступление, несмотря на то, что небольшое количество войск отошло от Киева.