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Факти / Україна

Пентагон: на Донбасі перебуває 1000 бойовиків з ПВК Вагнер

Ілля Нежигай редактор стрічки
Пентагон

На сході України перебуває близько тисячі бойовиків із російської приватної військової компанії Вагнер.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

– Близько 1000 людей, пов’язаних із “групою Вагнера”, воєнізованим угрупованням, яке спонсорує Росія, зараз перебувають на Донбасі в Україні, – йдеться в повідомленні.

Він додав, що США помітили, що Росія стала набагато активнішою на Донбасі в останні кілька днів.

– Ми вважаємо, що у групі Вагнера зараз близько 1000 людей, які займаються Донбасом… Ми ​​бачили, що вони віддають пріоритет авіаударам на Донбасі, – сказав Джон Кірбі.

Бойовики з ПВК Вагнер воювали на Донбасі “протягом останніх восьми років, тож у цій галузі група Вагнера має досвід”, додав представник Пентагону.

Раніше у Пентагоні попередили, що Росія може готувати новий наступ, незважаючи на те, що невелика кількість військ відійшла від Києва.

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