К покушению на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля причастна российская частная военная группа Вагнера.

Данные о причастности вагнеровцев к сговору об убийстве высшего политического руководства нашего государства будут переданы в Международный суд в Гааге. Об этом сообщил советник министра обороны Маркиян Лубкивский.

– Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, и несколько из них безуспешно отправили в Украину, – отметил он.

По словам Лубкивского, этот сценарий покушения подтвердила украинская разведка и спецназ, который охраняет Владимира Зеленского. Он добавил, что больше информации раскрыть не может, но заверил, что все документы и доказательства будут переданы в Международный уголовный суд.

Недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Кремль продолжает перебрасывать в Украину группы боевиков для ликвидации высшего военно-политического руководства нашего государства.

По информации украинской разведки, в Украину отправили новые группы боевиков, связанные с Евгением Пригожиным – приближенным к Владимиру Путину пропагандистом и владельцем ЧВК Лига (Вагнер).

В ведомстве уточнили, что Кремль определил как ключевые “мишени” для своих наемников ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и премьера Дениса Шмыгаля.