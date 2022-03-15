У Рівненській області з 16 березня 2022 року відновлюють продаж пива. Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Telegram.

— Друзі, від завтра відновлюємо на Рівненщині продаж пива, – зазначив він.

Коваль пояснив, що Рада оборони області ухвалила відповідне рішення з декількох причин.

— У постанові Кабміну заборона лише на спиртовмісні напої. Це не стосується пива. Як тиловій області нам важливо відновлювати економіку Рівненщини. Ми маємо двох потужних виробників пива. Це не лише надходження в місцевий бюджет, а й збереження сотні робочих місць, – пояснив він.

Водночас Віталій Коваль закликав усіх громадян відповідально ставитися до придбання та вживання пива. Він також наголосив, що заборона на продаж алкоголю у період воєнного часу не скасовується.

Джерело: Віталій Коваль