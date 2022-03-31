У Києві з 1 квітня скасують заборону на продаж алкоголю.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації із посиланням на заяву першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Алкогольні напої можна буде купувати у магазинах та у закладах сфери обслуговування.

За словами Поворозника, купити алкоголь кияни зможуть з 11.00 до 16.00.

Нагадаємо, що в Україні після запровадження воєнного стану повністю заборонили продаж будь-яких алкогольних напоїв. У Києві продаж алкоголю заборонили з 1 березня.

У Волинській області з 17 березня відновлюють продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.

У Рівненській області з 16 березня 2022 року відновлюють продаж пива.