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Факты / Украина

В Сумскую область приехали архитекторы для восстановления Тростянца

Татьяна Забожко редактор ленты
Тростянець Сумської області

В Сумскую область прибыла группа архитекторов-урбанистов, которые будут работать над восстановлением в Тростянецкой общине, разрушенной российскими захватчиками.

Объекты в населенном пункте столичным специалистам, работникам проектных институтов, показали глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий и главный архитектор региона.

Специалисты разработают отдельную концепцию восстановления и развития центральной части Тростянца.

– Для нас важно, чтобы то, что было разрушено, было немедленно отстроено и люди вернулись к нормальной жизни в своих общинах, – говорит глава ОВА.

Начинается процесс восстановления и тростянецкой больницы, которую российские военные расстреляли из танков, гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

Уже в понедельник, 4 апреля, специалисты обследуют конструкции больницы, а также уничтоженных многоквартирных жилых домов.

В Тростянец российские военные зашли 1 марта.

А освободили от оккупантов город 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр совместно с территориальной обороной и местными жителями 26 марта.

Уже на следующий день, как только военные дали разрешение, в Тростянец начали прибывать гуманитарные грузы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 39-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий

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