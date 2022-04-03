В Сумскую область прибыла группа архитекторов-урбанистов, которые будут работать над восстановлением в Тростянецкой общине, разрушенной российскими захватчиками.

Объекты в населенном пункте столичным специалистам, работникам проектных институтов, показали глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий и главный архитектор региона.

Специалисты разработают отдельную концепцию восстановления и развития центральной части Тростянца.

– Для нас важно, чтобы то, что было разрушено, было немедленно отстроено и люди вернулись к нормальной жизни в своих общинах, – говорит глава ОВА.

Начинается процесс восстановления и тростянецкой больницы, которую российские военные расстреляли из танков, гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

Уже в понедельник, 4 апреля, специалисты обследуют конструкции больницы, а также уничтоженных многоквартирных жилых домов.

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В Тростянец российские военные зашли 1 марта.

А освободили от оккупантов город 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр совместно с территориальной обороной и местными жителями 26 марта.

Уже на следующий день, как только военные дали разрешение, в Тростянец начали прибывать гуманитарные грузы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 39-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий