В Сумскую область прибыла группа архитекторов-урбанистов, которые будут работать над восстановлением в Тростянецкой общине, разрушенной российскими захватчиками.
Объекты в населенном пункте столичным специалистам, работникам проектных институтов, показали глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий и главный архитектор региона.
Специалисты разработают отдельную концепцию восстановления и развития центральной части Тростянца.
– Для нас важно, чтобы то, что было разрушено, было немедленно отстроено и люди вернулись к нормальной жизни в своих общинах, – говорит глава ОВА.
Начинается процесс восстановления и тростянецкой больницы, которую российские военные расстреляли из танков, гранатометов, минометов и стрелкового оружия.
Уже в понедельник, 4 апреля, специалисты обследуют конструкции больницы, а также уничтоженных многоквартирных жилых домов.
В Тростянец российские военные зашли 1 марта.
А освободили от оккупантов город 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр совместно с территориальной обороной и местными жителями 26 марта.
Уже на следующий день, как только военные дали разрешение, в Тростянец начали прибывать гуманитарные грузы.
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Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий