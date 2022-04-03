До Сумської області приїхали архітектори для відновлення Тростянця

До Сумської області прибула група архітекторів-урбаністів, які працюватимуть над відновленням у Тростянецькій громаді, зруйнованій російськими загарбниками.
Об’єкти в населеному пункті столичним фахівцям, працівникам проектних інститутів, показали голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький та головний архітектор регіону.
Спеціалісти розроблять окрему концепцію відновлення та розвитку центральної частини міста Тростянець.
– Для нас важливо, щоб те, що було зруйновано, було негайно відбудовано й люди повернулись до нормального життя в своїх громадах, – говорить очільник ОВА.
Починається також процес відновлення й тростянецької лікарні, яку російські військові розстріляли з танків, гранатометів, мінометів та стрілецької зброї.
Уже в понеділок, 4 квітня, фахівці обстежать конструкції лікарні, а також знищених багатоквартирних житлових будинків.
До Тростянця російські військові зайшли 1 березня.
А звільнили від окупантів місто 93 окрема механізована бригада Холодний Яр спільно з територіальною обороною та місцевими жителями 26 березня.
Уже наступного дня, щойно військові надали дозвіл, до Тростянця почали прибувати гуманітарні вантажі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 39-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький