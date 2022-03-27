До звільнених Тростянця та Боромлі Сумської області, щойно військові надали дозвіл, виїхали гуманітарні вантажі.

Людям привезли медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки, продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування та підгузки, повідомляє керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Оскільки зв’язку в Тростянці майже немає, 27 березня жителів інформуватимуть про роздачу гуманітарної допомоги із гучномовців рятувальники, які їздитимуть містом машинами.

– Разом із капеланом та місцевими волонтерами роздаватимемо гуманітарну допомогу тим, хто найбільше цього потребує, – зауважив Дмитро Живицький.

Також 27 березня евакуюють до більш безпечних місць людей, які залишилися без житла, та вивезуть поранених, яким потрібна допомога лікарів.

Нині, зауважує керівник Сумської ОВА, багато об’єктів у Тростянці, зокрема лікарня, залишаються замінованими.

– Закликаю всіх жителів бути максимально обережними та повідомляти про підозрілі предмети військовим, – наголошує Дмитро Живицький.

Енергетики, комунальники та представники Держслужби з надзвичайних ситуацій повноцінно розпочнуть роботу після розмінування території громад.

– У Тростянці живе мій рідний дядько. Я досі не знаю, що з ним… – додав на завершення очільник обласної військової адміністрації.

До звільнених Тростянця та Боромлі прибули гуманітарні вантажі / 9 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 32-гу добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький