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Факты / Украина

За коврами и кастрюлями не видны были дула танков – Сумская ОВА о выходе техники РФ

Татьяна Забожко редактор ленты
Техніка РФ_техніка Росії

Колонны вражеской техники, выходившие из Сумской области на территорию России, были настолько загружены украденными у людей вещами, что нельзя было разглядеть даже дула танков.

Историями жителей освобожденных общин Конотопского района поделился глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

– Люди рассказывали, что не могли понять, едет ли это БМП, БТР или танк, потому что все было облеплено разными вещами, – пересказывает слова людей Дмитрий Живицкий.

Россияне вывозили сковороды, кастрюли, плетеные корзины, ковры, листы шифера, овец и телят.

– Их техника была настолько забита снаружи (и внутри, видимо), что нельзя было рассмотреть дула танков. Это, видимо, свидетельствует о том, что у них там в России, пожалуй, вообще нет ничего. Что для них ведро, сковорода, лист шифера или теленок – что-то необычное, что нужно забрать домой, чтобы похвастаться.

Мы четко понимаем, что им оружие, танки нужны для того, чтобы забрать унитаз, ковер или свитер у бабушки. Неужели еще в ХХІ веке существуют такие дикие люди и в таком количестве? – подчеркивает руководитель ОВА.

Рассказал глава области о еще одном случае, который озадачил его во время посещения освобожденных общин.

Так, на территории одного из предприятий нашли три трупа российских военных, которых не забрали побратимы.

– Всего в 50 метрах от них лежали остатки того, что им Россия выдала с собой поесть. Это была трехлитровая банка с борщом с надписью Своих не бросаем. Это очень четко характеризует российских военных, – считает Дмитрий Живицкий.

Освобожденные общины района Конотопа больше всего пострадали от российских захватчиков. Последние находились на территории области в течение месяца.

Полномасштабная война в Украине длится уже 42-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ

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