За килимами й кастрюлями не видно було дуло танків – Сумська ОВА про вихід техніки РФ

Колони ворожої техніки, що виходили з Сумської області на територію Росії, були настільки завантажені викраденими у людей речама, що не можна було розгледіти навіть дуло танків.

Історіями жителів звільнених громад Конотопського району поділився голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Люди розповідали, що не могли зрозуміти, їде це БМП, БТР чи танк, тому що все було обліплено різним крамом, – переповідає слова людей Дмитро Живицький

Росіяни вивозили пательні, кастрюлі, плетені кошики, килими, шифер, вівців і телят.

– Їхня техніка була настільки забита зовні (і всередині, мабуть), що не можна було розгледіти дуло танків. Це, мабуть, свідчить про те, що в них там у Росії, напевно, взагалі немає нічого, що для них відро, пательня, шифер чи теля – щось незвичне, що потрібно забрати додому, щоб похизуватись. Ми чітко розуміємо, що їм зброя, танки потрібні для того, щоб забрати унітаз, якийсь килим чи светер у бабусі. Невже ще в ХХІ столітті існують такі дикі люди і в такій кількості? – наголошує очільник ОВА.

Розповів очільник області про ще один випадок, який спантеличив його під час відвідин звільних громад.

Так, на території одного з підприємств знайшли три трупи російських військових, яких не забрали побратими.

– Усього за 50 метрів від них лежали залишки того, що їм Росія видала з собою поїсти. Це була трилітрова банка з борщем із написом Своих не бросаем. Це дуже чітко характеризує російських військових, – вважає Дмитро Живицький.

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Звільнені громади Конотопського району найбільше постраждали від російських загарбників. Останні перебували на території області протягом місяця.

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Фото: Генштаб ЗСУ