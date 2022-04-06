Жертвоприношення кривавому ідолу: релігійні діячі засудили російський геноцид в Україні

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій публічно засудила військові злочини РФ на території України.

У публічній заяві ВРЦіРО, опублікованій 6 квітня, релігійні діячі закликали світ не заплющувати очі на факти геноциду українців, який свідомо і цілеспрямовано скоюють російські військові.

Усі злочини регулярних військ РФ в Україні члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій порівняли з “жертвоприношенням своєму кривавому ідолу”, маючи на увазі диктатора Путіна.

Зараз дивляться

Повний текст заяви ВРЦіРО

Вся Україна та весь світ жахнувся від чисельних фактів тих знущань і нелюдської жорстокості, які російські солдати вчиняли щодо до невинних мирних людей у захоплених містах Київської області. Місяць тимчасової окупації російськими військами Бучі, Ірпеня, Гостомеля та навколишніх селищ призвів не лише до масштабних руйнувань прекрасних новозбудованих житлових кварталів, дитячих майданчиків, лікарень і інших соціальних закладів, але й до тотального знищення мирного населення цього регіону.

Цими днями у звільненій від російських окупантів Бучі лише на одній із вулиць було знайдено 15 застрелених у голову людей зі зв’язаними руками. Наявні докази знущання російських солдат над українськими жінками та навіть дітьми, які після колективних зґвалтувань, у тому числі на очах у рідних, були розстріляні та покинуті у братських могилах або просто на вулиці. Сотні, а можливо навіть тисячі невинних українців за кілька тижнів російської окупації були закатовані та вбиті.

Такий жахливий кривавий слід російських окупантів на українські землі, як і підтримка їхніх людиноненависницьких дій їхніми матерями, дружинами та широкою громадськістю в росії, є свідченням цілковитого спотворення світогляду та моральної деградації російського суспільства. Вчинені в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності є переконливим аргументом на користь всеосяжних і безвиключних санкцій проти російської економіки в усіх її секторах, а також повинні нарешті спонукати світових лідерів, НАТО та ЄС надати Україні всю необхідну зброю для перемоги над росією як державою-терористом, включно з засобами ПВО, літаками-винищувачами, летальною наступальною зброєю, танками та протикорабельними ракетами.

Весь світ має усвідомити, що це не є “українська криза”, це навіть не “війна росії проти України” – це війна людськості, моральних цінностей, доброчесності з концентрованим злом, що має сатанинську фашистську природу. Культ війни та шовінізм вже десятки років прославляються в російському суспільстві, яке стало поклонятися війні, побудувало їй храм у Москві та з гаслом “Можемо повторити” виправдовує нові жертвоприношення своєму кривавому ідолу.

Тепер кожна держава в усьому світі не повинна промовчати! Кожна держава в світі має визнати геноцид Українського народу під час російського вторгнення у 2022 році та засудити ідеологію “русского міра” як таку, що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав.

Ми підносимо молитви за вічний спокій всіх невинних мешканців України, вбитих на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, у Харкові, Маріуполі, Херсоні, Мелітополі, Бердянську та інших містах, куди вдерлися російські загарбники. Ми молимося за повну перемогу України над цим злом, за розгром російських окупаційних військ, повалення людиноненависницького режиму в росії, прозріння та покаяння осліплених пропагандою російських громадян.

Джерело: ВРЦіРО

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.