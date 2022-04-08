США одобрили передачу Украине тысячи комплексов Stinger и Javelin, беспилотники Switchblade и 50 млн патронов.

Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны США.

Это сообщение появилось после того, как США утвердили еще $100 млн на вооружение для Украины. Это сообщение Пентагона не означает, что все оружие уже прибыло в Украину. Речь идет о том, что США отправляли в прошлом и пообещали отправить в будущем.

В список оружия для Украины входят:

более 1 400 зенитных комплексов Stinger;

более 5 тыс. противотанковых систем Javelin;

более 7 тыс. других противотанковых систем;

сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

более 50 млн патронов;

45 тыс. комплектов бронежилетов и касок;

ракетные системы с лазерным наведением;

беспилотные воздушные системы Puma;

приборы ночного видения, телевизионные системы и оптика;

услуги спутниковой съемки.

Общая помощь США Украине составила примерно $1,7 млрд с 24 февраля.

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Источник: Минобороны США