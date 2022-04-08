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Факты / Украина

США одобрили передачу Украине тысячи Stinger и Javelin и дронов Switchblade

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
США одобрили передачу Украине тысячи Stinger и Javelin и дронов Switchblade

США одобрили передачу Украине тысячи комплексов Stinger и Javelin, беспилотники Switchblade и 50 млн патронов.

Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны США.

Это сообщение появилось после того, как США утвердили еще $100 млн на вооружение для Украины. Это сообщение Пентагона не означает, что все оружие уже прибыло в Украину. Речь идет о том, что США отправляли в прошлом и пообещали отправить в будущем.

В список оружия для Украины входят:

  • более 1 400 зенитных комплексов Stinger;
  • более 5 тыс. противотанковых систем Javelin;
  • более 7 тыс. других противотанковых систем;
  • сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
  • более 50 млн патронов;
  • 45 тыс. комплектов бронежилетов и касок;
  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • беспилотные воздушные системы Puma;
  • приборы ночного видения, телевизионные системы и оптика;
  • услуги спутниковой съемки.

Общая помощь США Украине составила примерно $1,7 млрд с 24 февраля.

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Источник: Минобороны США

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