США одобрили передачу Украине тысячи комплексов Stinger и Javelin, беспилотники Switchblade и 50 млн патронов.
Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны США.
Это сообщение появилось после того, как США утвердили еще $100 млн на вооружение для Украины. Это сообщение Пентагона не означает, что все оружие уже прибыло в Украину. Речь идет о том, что США отправляли в прошлом и пообещали отправить в будущем.
В список оружия для Украины входят:
- более 1 400 зенитных комплексов Stinger;
- более 5 тыс. противотанковых систем Javelin;
- более 7 тыс. других противотанковых систем;
- сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
- более 50 млн патронов;
- 45 тыс. комплектов бронежилетов и касок;
- ракетные системы с лазерным наведением;
- беспилотные воздушные системы Puma;
- приборы ночного видения, телевизионные системы и оптика;
- услуги спутниковой съемки.
Общая помощь США Украине составила примерно $1,7 млрд с 24 февраля.
Источник: Минобороны США