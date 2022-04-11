Разведка Великобритании продолжает фиксировать свидетельства военных преступлений российских захватчиков, армия которых бежала с временно оккупированной территории Украины.
Об этом говорится в отчете спецслужбы за 10 апреля, которое опубликовало Министерство обороны страны.
— Новые доказательства возможных военных преступлений России продолжают появляться после отступления России с севера Украины, — отметили в отчете.
Также разведка зафиксировала новую информацию о мирных жителях, которых убили российские военные, а также об изнасилованиях, совершенных солдатами армии РФ.
— Это включает сообщение об обнаружении временной могилы с умершими украинскими мирными жителями недалеко от Бузовой, — добавили они.
Кроме того, продолжают поступать заявления о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 April 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/jpUzjRW78C
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IMudaVyuAf
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 10, 2022
В Киевской области полиция показала сожженный дом 34-летней местной жительницы, мужа которой пьяные российские солдаты убили, а ее несколько часов насиловали, не обращая внимания на плач четырехлетнего сына.
Источник: Минобороны Великобритании