Разведка Великобритании продолжает фиксировать свидетельства военных преступлений российских захватчиков, армия которых бежала с временно оккупированной территории Украины.

Об этом говорится в отчете спецслужбы за 10 апреля, которое опубликовало Министерство обороны страны.

— Новые доказательства возможных военных преступлений России продолжают появляться после отступления России с севера Украины, — отметили в отчете.

Также разведка зафиксировала новую информацию о мирных жителях, которых убили российские военные, а также об изнасилованиях, совершенных солдатами армии РФ.

— Это включает сообщение об обнаружении временной могилы с умершими украинскими мирными жителями недалеко от Бузовой, — добавили они.

Кроме того, продолжают поступать заявления о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/jpUzjRW78C ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IMudaVyuAf — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 10, 2022

В Киевской области полиция показала сожженный дом 34-летней местной жительницы, мужа которой пьяные российские солдаты убили, а ее несколько часов насиловали, не обращая внимания на плач четырехлетнего сына.

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Источник: Минобороны Великобритании