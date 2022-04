Разведка Великобритании продолжает фиксировать свидетельства военных преступлений российских захватчиков, армия которых бежала с временно оккупированной территории Украины.

Об этом говорится в отчете спецслужбы за 10 апреля, которое опубликовало Министерство обороны страны.

Также разведка зафиксировала новую информацию о мирных жителях, которых убили российские военные, а также об изнасилованиях, совершенных солдатами армии РФ.

Кроме того, продолжают поступать заявления о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих.

