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Факты / Украина

В Бузовой под Киевом нашли братскую могилу с гражданскими — британская разведка

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Буча

Разведка Великобритании продолжает фиксировать свидетельства военных преступлений российских захватчиков, армия которых бежала с временно оккупированной территории Украины.

Об этом говорится в отчете спецслужбы за 10 апреля, которое опубликовало Министерство обороны страны.

— Новые доказательства возможных военных преступлений России продолжают появляться после отступления России с севера Украины, — отметили в отчете.

Также разведка зафиксировала новую информацию о мирных жителях, которых убили российские военные, а также об изнасилованиях, совершенных солдатами армии РФ.

— Это включает сообщение об обнаружении временной могилы с умершими украинскими мирными жителями недалеко от Бузовой, — добавили они.

Кроме того, продолжают поступать заявления о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих.

В Киевской области полиция показала сожженный дом 34-летней местной жительницы, мужа которой пьяные российские солдаты убили, а ее несколько часов насиловали, не обращая внимания на плач четырехлетнего сына.

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Источник: Минобороны Великобритании

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Фото: УНИАН

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