Мужа убили, а жену изнасиловали: что известно о преступлениях россиян под Броварами (18+)

Полиция Киевской области после зачистки Богдановки в Броварском районе показала сожженный дом 34-летней местной жительницы, мужа которой пьяные российские солдаты убили, а ее несколько часов насиловали, не обращая внимания на плач четырехлетнего сына.

Женщине с мальчиком, которого она спрятала в котельной, тогда чудом удалось убежать.

Во дворе дома правоохранители также обнаружили тело ее мужа, застреленного захватчиками. Местные жители прикопали его тело, поставили крест.

Россияне также застрелили собаку, а дом разбомбили и сожгли.

Потерпевшая с ребенком сейчас находится в одной из западных областей Украины. Женщина подала соответствующее заявление в полицию, насильнику объявлено заочное подозрение, однако в соцсетях была информация, что его застрелили.

В то же время, полиция планирует подать его в международный розыск на случай, если остался жив.

Ранее жертва насилия в Богдановке Броварского района рассказала в телефонном разговоре с журналистами The Time, как сильно пьяные российские солдаты сначала убили мужа, а затем несколько часов насиловали ее в собственном доме, не обращая внимания на плач маленького ребенка, которого женщина пыталась спрятать в помещении котельной.

Есть предположение, что один из насильников – Романов – был убит украинскими воинами в Броварах. Но женщина пока точно не знает, насколько это соответствует действительности.