Українська влада перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї у Маріуполі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

За її словами, інформація про застосування хімічної зброї станом на ранок 12 квітня перевіряється.

– За попередніми даними, є припущення, що це фосфорні боєприпаси. Але остаточна офіційна інформація буде згодом, – сказала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що ризик застосування російськими військовими хімічної зброї доволі високий.

11 квітня полк Азов заявив що у Маріуполі російські окупаційні війська застосували проти українських військових та цивільних осіб хімічну зброю, яку скинули з безпілотника.

У США та Британії заявили, що перевіряють цю інформацію. Крім того, представництво України у Відні закликало ОБСЄ відреагувати на загрозу РФ використовувати хімзброю проти українських захисників у Маріуполі.

Фото: скриншот з брифінгу Міноборони