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В США и Великобритании отреагировали на использование химического оружия в Мариуполе

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В США и Великобритании отреагировали на использование химического оружия в Мариуполе

США и Великобритания отреагировали на заявление полка Азов о применении российскими военными химического оружия в Мариуполе.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что они с партнерами уже проверяют эту информацию.

— Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа, — написала она в Twitter.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что они обеспокоены потенциальным использованием Россией средств борьбы с беспорядками в Украине.

Кирби заявил, что Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские военные применили нечто похожее на химическое оружие в Мариуполе.

— Официальные лица по-прежнему обеспокоены потенциальным применением Россией средств подавления беспорядков, — сказал пресс-секретарь.

По словам Кирби, Пентагон знает об этих сообщениях и будет внимательно следить за ситуацией.

— Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать в Украине различные средства подавления беспорядков, в том числе слезоточивый газ, смешанный с ядовитыми веществами, — отметил Кирби.

Напомним, что 11 апреля в Мариуполе российские оккупационные войска из применили против украинских военных и гражданских лиц химическое оружие. Химическое оружие россияне сбросили с беспилотника.

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Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos

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