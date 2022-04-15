Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский предложил украинцам поучаствовать в переименовании 5 станций столичной подземки. Для этого создали опрос, который позволят каждому желающему предложить свои варианты.

— Недавно я предложил изменить названия 5 станций метрополитена — Минскую, Героев Днепра, Берестейскую, Дружбы народов и Площадь Льва Толстого. Эта инициатива нашла широкую поддержку. В соцсетях появилось множество вариантов, — заявил Брагинский.

Опрос доступен по ссылке.

Он отметил, что предложить свои варианты можно будет до 15 мая — ровно месяц для раздумий. Итоги опроса подведет профильная комиссия по переименованию. Чтобы пройти опрос, необходимо указать имя и фамилию, номер телефона, а также адрес электронной почты.

Брагинский напомнил, что этот вопрос не является приоритетным, ведь война еще не закончилась. Однако процесс дерусификации должен двигаться вперед — это также движет нас к победе.

С идеей переименования обратился глава метро к мэру Киева, заявив, что наши люди прячутся на Дружбы народов, пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну.

Сегодня, 15 апреля, в столичном метро возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой ветках, а интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут. На красной линии движение по обоим путям будет между станциями Академгородок и Шулявская, одной – между станциями Шулявская и Театральная. Подземка будет работать до 19.00.