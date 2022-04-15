Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение с Черниговом и областью

С 16 апреля Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение с Черниговом и несколькими населенными пунктами в области.

В областной центр будет ехать региональный дизель-поезд № 894/893. Он отправляется из Чернигова в 07:00 и прибывает на станцию ​​Киев-Пассажирский в 11:06. Обратно поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в Чернигов в 19:20.

Дизель-поезд будет делать остановки на станциях Муравейка, им. Бориса Олейника, Вересоч, Вертиевка, Нежин, Носовка, Кобыжчи, Бобровица, Заворичи, Бобрик, Бровары, Дарница, Выдубичи, Киев-Демеевский и Протасов Яр.

На маршруте сначала будут курсировать дизель-поезда польского производителя Pesa, а позже – современные пассажирские вагоны на локомотивной тяге.

Укрзализныця также возобновляет с 16 апреля движение пригородных поездов Дарница — Нежин. Первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию ​​Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд будет ехать из Нежина в 12:15 и прибывать в Киев в 15:00.

Назад поезда будут отправляться из Дарницы в 09:00 и 17:17, прибывать в Нежин в 11:45 и 20:00 соответственно.

Также с 12 апреля было восстановлено движение поездов Терещенская – Шостка, Конотоп – Шостка, Конотоп – Ворожба, Конотоп – Бахмач, Хутор Михайловский – Конотоп и Терещенская – Конотоп.