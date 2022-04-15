Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський запропонував українцям взяти участь у перейменуванні 5 станцій столичної підземки. Для цього створили опитування, яке дозволить кожному охочому запропонувати свої варіанти.

– Нещодавно я запропонував змінити назви 5 станцій метрополітену – Мінську, Героїв Дніпра, Берестейську, Дружби народів та Площу Льва Толстого. Ця ініціатива знайшла широку підтримку. У соцмережах з’явилося багато варіантів, – заявив Брагінський.

Опитування доступне за посиланням.

Він зазначив, що запропонувати свої варіанти можна буде до 15 травня – рівно місяць для роздумів. Підсумки опитування підіб’є профільна комісія з перейменування. Щоб пройти опитування, необхідно вказати ім’я та прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти.

Брагінський нагадав, що це питання не пріоритетне, адже війна ще не закінчилася. Однак процес дерусифікації повинен рухатися вперед — це також веде нас до перемоги.

З ідеєю перейменування звернувся голова метро до мера Києва, заявивши, що наші люди ховаються на Дружби народів, поки ця так звана дружба народів вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів і знищує нашу країну.

Сьогодні, 15 квітня, у столичному метро відновили рух обома шляхами на синій та зеленій гілках, а інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин. На червоній лінії рух по обох коліях буде між станціями Академмістечко та Шулявська, однією – між станціями Шулявська та Театральна. Підземка працюватиме до 19:00.