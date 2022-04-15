Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну співробітникам Служби безпеки вдалося виявити майже 100 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) ворога. Крім того, були затримані понад 300 колаборантів.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, зокрема, вдалося ліквідувати диверсантів, які планували замах на президента України Володимира Зеленського.

– За цей період завдяки втручанню української спецслужби було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, що планувала здійснити замах на президента України та вчинити диверсії у Києві й інших регіонах, – наголошується в повідомленні.

У спецслужбі уточнили, що робота з нейтралізації внутрішніх загроз безпеці України триває цілодобово.

Для прикладу в СБУ розповіли про кілька операцій, які були проведені протягом останніх днів:

1. У Житомирській області вдалося нейтралізувати російську агентурну групу, до якої входили шестеро осіб. Колаборанти підтримували агресію РФ та закликали місцевих жителів приєднуватися до російських загарбників.

Російські агенти розповсюджували пропаганду через соціальні мережі. Крім того, вони намагалися агітувати людей під час “бесід”.

– Вони виправдовували бомбардування українських міст і вбивства мирних людей. Поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті, у тому числі заперечували злочини окупантів у Маріуполі, – уточнили в СБУ.

2. У Києві затримали двох осіб, які намагалися “вибити” у власника СТО автомобілі преміум-класу, погрожуючи фізичною розправою. Зловмисники заявляли, що авто клієнтів СТО начебто потрібні для потреб українських військовослужбовців. Правоохоронці провели обшуки у зловмисників, під час яких вилучили в одного з них автоматичну зброю з боєприпасами.

3. У Волинській області викрито схему із ввезення бронежилетів і касок на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги. Незаконний збут цієї продукції вдалося заблокувати. Загальна вартість партії бронежилетів та касок становила $18 тис. Організатора незаконної схеми (місцевого мешканця) затримали.

4. У Черкаській області контррозвідка СБУ затримала інформатора російських окупантів – місцевого жителя, завербованого спецслужбами РФ. Він збирав та передавав інформацію про розташування українських військових, стратегічно важливі об’єкти області, а також про переміщення техніки ЗСУ.

Зараз СБУ встановлює всіх осіб, причетних до вказаних злочинів.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський ще 25 лютого повідомив під час відеозвернення, що РФ визначила його як “ціль номер один” для знищення.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Кремль відправив в Україну кадирівців, які готували спецоперацію з вбивства Володимира Зеленського. Їх вдалося ліквідувати.

Наприкінці березня українська розвідка оприлюднила інформацію, що Кремль продовжує перекидати до України групи бойовиків (зокрема вагнерівців) для ліквідації вищого військово-політичного керівництва: президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем’єра Дениса Шмигаля.

Дані про причетність вагнерівців до підготовки вбивства вищого керівництва України передадуть до Міжнародного суду в Гаазі.