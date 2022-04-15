Приостановление деятельности фракции ОПЗЖ в Раде: что теперь будет с нардепами

После приостановления деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь в Верховной Раде народные депутаты, которые входили в ее состав, являются внефракционными.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

– Они вроде бы говорили о создании парламентской группы. Могут создать ее, мы не можем этого запретить. Я думаю, что она даже может иметь созвучное название. Но это уже точно не будет фракция. В группе у них будет меньше людей, и они не будут второй по численности фракцией, — объяснил он.

Также Александр Корниенко добавил, что немного другая ситуация с представителями этой политсилы в местных советах. Но Верховная Рада уже работает над соответствующим законопроектом, чтобы урегулировать этот вопрос и на местном уровне.

14 апреля стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о приостановлении деятельности партии Оппозиционная платформа – За жизнь, а также парламентской фракции ОПЗЖ.

Предшествовало этому то, что 12 апреля СБУ задержала Виктора Медведчука — народного депутата от фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, который также был главой политсовета и соучредителем этой политсилы.