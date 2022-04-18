В Україні викрили схему масштабного відмивання коштів російським генералом, до якої причетний бізнес-партнер колишнього народного депутата Іллі Киви.

Як поінформували в Державному бюро розслідувань, схему вдалося викрити в Полтавській області під час розслідування справи щодо державної зради Іллі Киви.

Працівники ДБР виявили майно російського генерала Валерія Капашина сумнівного джерела походження. Капашин є начальником Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів.

Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів Іллі Киви, які є родичами російського генерал-полковника.

– Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок, – зазначили в ДБР.

За інформацією відомства, незаконні оборудки з цими активами здійснювалися через ланцюг комерційних структур. При цьому створювалася видимість законної фінансово-господарської діяльності.

Зараз працівники ДБР перевіряють причетність до цього майна самого Іллі Киви.

На майно накладуть арешт та з’ясовуватимуть, чи міг ворог використовувати його для фінансування підривної діяльності проти України.

Генерал РФ відмивав кошти в Україні через бізнес-партнера Іллі Киви – ДБР / 7 фотографий

Як відомо, ще на початку березня Іллі Киві оголосили підозру в державній зраді. Згодом він був заочно заарештований, а Державне бюро розслідувань зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.

15 березня Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Як відомо, він входив до фракції ОПЗЖ (Опозиційна платформа – За життя), діяльність якої наразі призупинена.