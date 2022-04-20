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Факты / Украина

Затонувший крейсер Москва по международным конвенциям принадлежит Украине — эксперт

Марта Бондаренко редактор ленты
крейсер Москва

Согласно международным конвенциям корабль или судно переходит в собственность той страны, в водах которой затонуло. Поэтому ракетный крейсер Москва, по которому ударили украинские ракеты Нептун, теперь является собственностью нашего государства.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Флагман российского флота Москва лежит на дне в 50 морских милях от украинского берега. Ученые уже планируют экспедиции к затонувшему кораблю.

– Это исключительно экономические воды Украины. Согласно Конвенции ООН от 1996 года, которую Украина ратифицировала, все объекты, созданные человеком и лежащие на дне Черного моря, являются собственностью Украины, – рассказал Сергей Воронов, директор центрального военно-морского музея Украины.

По его словам, есть неподтвержденная информация, что на корабле Москва якобы находилась частица Креста Господня и что она стоила 40 млн долларов.

Однако ученые вряд ли постараются что-то поднять с корабля, ведь там находится огромное количество боеприпасов.

Флагман российского флота затонул на глубине около 50 метров, а сам имеет высоту 40 метров.

Стоит отметить, что крейсер был построен в Николаеве.

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Фото: Depositphotos

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