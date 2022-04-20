За міжнародними конвенціями корабель чи судно переходить у власність тієї країни, в водах якої затонуло. Саме тому ракетний крейсер Москва, по якому вдарили українські ракети Нептун, тепер є власністю нашої держави.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Флагман російського флоту Москва лежить на дні за 50 морських миль від українського берега. Науковці вже планують експедиції до затонулого корабля.

– Це виключно економічні води України. За Конвенцією ООН від 1996 року, яку Україна ратифікувала, усі об’єкти, що створені людиною і лежать на дні Чорного моря, є власністю України, – розповів Сергій Воронов, директор центрального військово-морського музею України.

За його словами, ходить непідтверджена інформація, що на кораблі Москва є частинка Хреста Господнього, і що вона коштувала 40 млн доларів.

Проте науковці навряд чи намагатимуться щось підняти з корабля, адже там розміщена величезна кількість боєприпасів.

Флагман російського флоту затонув на глибині приблизно 50 метрів, а сам має висоту 40 метрів.

Варто зазначити, що крейсер побудували у Миколаєві.