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Факты / Украина

Оккупанты объявили “мобилизацию” и хотят провести “референдум” на Херсонщине

Илья Нежигай редактор ленты
Херсон - це Україна

Самопровозглашенные оккупационные власти на Херсонщине пытаются провести “мобилизацию” среди мужчин в ряды вражеских войск Российской Федерации.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 21 апреля.

— На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена ​​”мобилизация” лиц мужского пола, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что 1 мая в занятой Россией части Херсона спланировано проведение так называемого “референдума”.

После этого, в период 2-10 мая, оккупантами планируется “перепись населения”.

Оккупанты при этом запретили перемещение между населенными пунктами для местных жителей.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что у жителей временно оккупированных территорий Украины, которых страна-агрессор РФ пытается принудительно “мобилизовать”, есть три выхода.

На днях военная разведка Украины сообщала, что Россия планирует провести принудительную мобилизацию не только на оккупированных территориях Херсона, но и на территории Запорожской области.

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Фото: Юрий Соболевский

Источник: Генштаб ВСУ

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