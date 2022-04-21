У жителей временно оккупированных территорий Украины, которых страна-агрессор РФ пытается принудительно “мобилизовать”, есть три выхода.

Об этом рассказал сегодня на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что впереди у оккупационной армии РФ – оборона почти 1 тыс. км участка от Херсона до Харькова и только 100 тыс. войск на территории Украины.

– Они понимают, что не способны получить эту территорию военным путем. Именно поэтому идет подготовка к проведению так называемого референдума для будущей “Херсонской народной республики”. Для того, чтобы набирать личный состав в свои подразделения из числа жителей оккупированных территорий. Это международное преступление, нарушение Женевской конвенции и комплекса международных законов. Это добавит еще много страниц в дело о геноциде, — подчеркнул Арестович.

В связи с этим он уточнил, что у жителей временно оккупированных территорий есть три варианта действий в случае принудительной “мобилизации”:

• прятаться;

• покинуть территорию, пока это возможно;

• в случае мобилизации перейти на украинскую сторону с оружием в руках.

– Вы будете героями для нас, которые смогли сделать сложный выбор в сложной обстановке. Будем вместе разворачиваться и бить врага, – добавил Арестович.

На днях украинская разведка сообщила, что РФ планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что российские захватчики планируют принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной.