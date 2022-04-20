В РФ планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей имеют целью объявление принудительной мобилизации. После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить мобилизованных украинцев на самые горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов. Фактически это попытка уничтожить Украину руками самих украинцев, — отметили в управлении.

Ранее отмечали, что для проведения “референдумов” заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения “гуманитарной помощи” или социальных выплат.

В дни “голосования” сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.

Все это будут делать для того, чтобы уничтожить представителей украинского этноса, провести пропагандистские мероприятия с навязыванием населению России и миру мифа о том, что “освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами”.