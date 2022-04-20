Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>373 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина

РФ хочет провести мобилизацию на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Херсон - це Україна

В РФ планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей имеют целью объявление принудительной мобилизации. После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить мобилизованных украинцев на самые горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов. Фактически это попытка уничтожить Украину руками самих украинцев, — отметили в управлении.

Ранее отмечали, что для проведения “референдумов” заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения “гуманитарной помощи” или социальных выплат.

В дни “голосования” сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.

Все это будут делать для того, чтобы уничтожить представителей украинского этноса, провести пропагандистские мероприятия с навязыванием населению России и миру мифа о том, что “освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами”.

Читайте
Враги сосредоточены на Востоке, но риск ракетных ударов остается - британская разведка

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка